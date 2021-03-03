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Üç köpek balığı türünün 'karanlıkta parlama' özelliğine sahip olduğu keşfedildi

Araştırmacılar, "ışıklı dev köpek balığı" şeklinde nitelendirilen türün tehditlerden korunmak için ışık saçma özelliğine sahip olabileceğini belirtti

Üç köpek balığı türünün 'karanlıkta parlama' özelliğine sahip olduğu keşfedildi
AA

Yeni Zelanda kıyılarında araştırma yapan bir grup bilim insanı, 3 köpek balığı türünün karanlıkta parlama özelliğine sahip olduğunu keşfetti.

AA'nın Guardian'dan aktardığı haberine göre, Belçika’daki Catholilique de Louvaim Üniversitesi ve Yeni Zelanda’daki Ulusal Atmosfer ve Su Enstitüsünden (NIWA) bilim insanları, Yeni Zelanda kıyılarında köpek balıklarıyla ilgili bir çalışma yürüttü.

Yeni Zelanda'nın doğu kıyısındaki Chatham Rise'da 2020'de yapılan araştırmada, bilim insanlarınca daha önce bilinen 3 tür köpek balığında, biyolüminesans (canlıların ışık üretmesi ve saçması) özelliği tespit edildi.

Araştırmayla 180 santimetreye kadar büyüyebilen küt burunlu köpek balığı (Kitefin) cinsi, bilinen en parlak omurgalı oldu.

Araştırmacılar, ışıklı dev köpek balığı şeklinde nitelendirilen türün tehditlerden korunmak için ışık saçma özelliğine sahip olabileceğini belirtti.

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