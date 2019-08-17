Baba Albayrak şu sıralar Dernekpazarı ilçesi Parma yaylasında yaşıyor. Trabzonspor - Sparta Parag müsabakasını babası ve oğlu ile birlikte izleyen Bakan Albayrak ise maçın ardından baba ocağına çıktı.

EN GÜZEL GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Yayla geleneğini sürdüren Sadık Albayrak şu sıralar belki de en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Sadık Albayrak, oğlu Bakan Berat Albayrak ile torunu ile yaylada buluştu.. Bakan Albayrak’ın yoğun mesaisine rağmen, babası Sadık Albayrak’la yaylada buluşması çocukluğuna dönmesine neden oldu.. Bakan Albayrak oğlunu da yaylaya çıkararak kendi çocukluğunda gezdiği eğlendiği yerleri gösterdi. Baba Sadık Albayrak torununa yayla yaşamı ile ilgili en ince ayrıntıları anlatıp öğretirken, hem oğlu Bakan Berat Albayrak’ı hem de torununu çıplak ayakla yayla çimeninde gezdirdi.

AKİF FORMAYI GİYDİ

Bakan Albayrak'ın fanatik Trabzonspor taraftarlığı ile bilinen Ahmet Akif'in piyasayı kasıp kavuran keşan motifli gri formayı tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı.Aile fotoğrafını Bakan Albayrak sosyal medya hesabından paylaştı.