Üç partiden CHP'ye destek ziyareti

Bazı siyasi partiler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP'yi ziyaret etti.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve Saadet Partisi heyetleri, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek yaşanılan süreç ile ilgili desteklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.

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