Uçak arızalandı: Bakan Blinken Davos'ta mahsur kaldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, uçağının oksijen sızıntısıyla ilgili 'kritik bir arıza' yaşamasının ardından Davos'ta mahsur kaldı. Bakan Blinken'ın temaslarını takip eden gazetecilere göre Blinken'ı almak için İsviçre'ye başka bir uçak gönderiliyor.

Pazartesi günü Davos'a gelen Bakan Blinken'ın bugün Washington'a geri dönmesi planlanıyordu.

Blinken'ın Davos'tan Zürih'e helikopterle gittiği, burada uçağına bindiği ancak daha sonra uçağın kalkamayacağının kendisine bildirildiği belirtildi.