Uçak pistinde motosiklet kazası!

Antalya’da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait uçak pistine girerek hız denemesi yaparken kaza yapan motosikletin sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre Antalya'da meydana gelen ilginç kazada Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait uçak pistine giren Emirhan S.’nin kullandığı motosiklet, hız yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada her ikisi de 17 yaşında olan motosiklet sürücüsü Emirhan S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Turgut S. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.