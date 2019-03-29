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Çankırı Belediyesince hayata geçirilen projeyle vatandaşlar, uçak ve trenin ardından gemi kütüphanede kitap okuma fırsatı buluyor.
AA'nın haberine göre belediye tarafından hazırlanan "Temalı Kütüphaneler Projesi" kapsamında, ilk olarak TCDD tarafından hurdaya ayrılan bir lokomotif ile iki vagon kiralanarak, kütüphaneye uygun şekilde tasarlandı.
Daha sonra, ömrünü tamamlamış bir Airbus A 300 tipi uçağı satın alarak İstanbul'dan parçalar halinde 5 tırla kente getiren belediye, bunu da kütüphaneye dönüştürdü.
Son olarak kentteki vatandaşların kitap okuma alışkanlıklarının artırılması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda oluşturulan gölette gemi inşa edildi.
Üst katı "millet kıraathanesi" projesi kapsamında kafeterya olarak ayrılan 41 metrelik geminin alt tarafı da okuma salonu şeklinde düzenlendi.
Ziyaret edilebilen ancak resmi açılışının gelecek günlerde yapılması planlanan kütüphanede vatandaşlar, geminin dümen ve güverte bölümlerinde kitap okuma fırsatı buluyor.
"KÜTÜPHANEDE 2 BİN 25 KİTAP VAR"
Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz, yaptığı açıklamada, gemi kütüphaneye farklı konularda 2 bin 25 kitap yerleştirdiklerini, çocuklar ve halkın bunlardan yararlanmaya başladığını belirtti.
Kente gelen ziyaretçilerin temalı kütüphanelere ilgi gösterdiğini anlatan Yenigürbüz, şunları kaydetti:
"Bu farklı mekanlarda, klasik kütüphaneciliğin dışında çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak için farklı ortamlar sunuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütüphane Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde, okuma oranlarında ciddi artış olduğunu ifade ettiler. Bu tür mekanların da okuma alışkanlığının artmasına katkı sağladığını düşünüyoruz."
Çocuğuyla gemi kütüphaneye gelen Mustafa Erkoç da kitabın sadece halk kütüphanelerinde okunmaması gerektiğini belirtti.
Bunun için değişik mekanların da kullanılması gerektiğini dile getiren Erkoç, "Farklı kütüphaneler, çocuklarda farklı algılar oluşturuyor. Temalı kütüphane birçok öğrenciyi ağırlıyor. Öğrencilerin buralarda kazandıkları okuma alışkanlığını evlerinde de devam ettireceğini düşünüyorum" dedi.
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