        Haberler Bilgi Ekonomi Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri (UCAYM) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

        Üçay Mühendislik halka arz sonuçları açıklandı mı?

        Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri talep toplama sürecini tamamladı ve 60 milyon lot dağıtımı yaptı. 'UCAYM' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan firmanın halka arz büyüklüğü 1.1 milyar TL olarak açıklandı. Peki, Üçay Mühendislik halka arz sonuçları açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 17:04 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:04
        1

        Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri 60 milyon lot dağıttı. 18 TL hisse fiyatı ile borsaya açılmaya hazırlanan firma, halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını lisanssız ya da lisanslı güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ya da satın alınması için kullanacak. Peki, Üçay Mühendislik halka arz sonuçları açıklandı mı?

        2

        ÜÇAY MÜHENDİSLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Firma toplamda 60 milyon lot dağıtımı yaptı ancak firmanın halka arz sonuçları açıklanmadı.

        3

        ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 18 TL olarak belirlendi.

        TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 14-15-16 Ocak 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

        4

        ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ FON KULLANIM YERİ

        - Yüzde 40-50 Lisanssız ya da Lisanslı güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ya da satın alınması.

        - Yüzde 10-15 Şube Aağının genişletilmesi.

        - Yüzde 30-40 Operasyonel giderlerin azaltılması, sürdürülebilirlik yatırımları.

        - Yüzde 5-10 Elektrikli araç şarj istasyonu ağları kurulumu.

        5

        ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Invest-Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        6

        ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Bireysele eşit dağıtım

        T1-T2 bakiyesi kullanılamaz

        Halka açıklık: Yüzde 22,73

        Halka arz büyüklüğü: 1.1 milyon TL

        Bist kodu: UCAYM

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
