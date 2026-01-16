Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri 60 milyon lot dağıttı. 18 TL hisse fiyatı ile borsaya açılmaya hazırlanan firma, halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını lisanssız ya da lisanslı güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ya da satın alınması için kullanacak. Peki, Üçay Mühendislik halka arz sonuçları açıklandı mı?