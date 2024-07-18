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        Haberler Bilgi Gündem Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, başladı mı? 2024 MEB ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

        Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 MEB ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim yılı için ücretli öğretmen alacak. Başvuru yapmak isteyen adayların tarih gözeterek e-Devlet üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. İşte, ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ve MEB başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:54
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        Yeni eğitim yılına geri sayım başlarken, ücretli öğretmenlik de gündeme geldi. Ücretli öğretmenlikte, girilen ders saati karşılığında ödeme yapılıyor ve başvurular E-Devlet üzerinden alınıyor. İşte, ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ve MEB başvuru ekranı...

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        2024 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca başvurular genelde Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde alınıyor.

        Kesin başvuru tarihleri için adayın bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Ücretli öğretmenlik başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Aşağıdaki linkten başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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