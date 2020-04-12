Ücretsiz izin maaş başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş başvuru şartları nelerdir? Şeklindeki merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkanlara Bakan Berat Albayrak'tan sevindiren bir açıklama geldi. İşte detaylar...

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız." dedi.

Albayrak, esnaf için, mücbir sebep kapsamına giren firmalar ve KOBİ’ler için vergi ve SGK ödemelerini ertelediklerini anımsatarak, dükkanını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafa da kısa çalışma ödeneği sağladıklarını, esnafın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceklerini söyledi.

Bu süreçte kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaflar, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar olduğuna dikkati çeken Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız" dedi.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR 2020

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Bu taslağa göre işten çıkarma yasaklanıyor. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin maaş başvuruları ile ilgili henüz detaylar paylaşılmadı. Bakan Albayrak'tan konuyla ilgili detaylar paylaşılır paylaşılmaz haber sayfamızda da olacaktır.