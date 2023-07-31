'Üçü Bir Arada' Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda

'Üçü Bir Arada' Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda

'Üçü Bir Arada' Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda Celil Nalçakan, Cem Davran ve Onur Özaydın'ın etkileyici performanslarıyla dikkat çeken 'Üçü Bir Arada' adlı oyun, 4 Ağustos'ta, Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

Habertürk Giriş: 31.07.2023 - 09:18 Güncelleme: 31.07.2023 - 09:18 facebook

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