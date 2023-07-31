'Üçü Bir Arada' Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda
Celil Nalçakan, Cem Davran ve Onur Özaydın'ın etkileyici performanslarıyla dikkat çeken 'Üçü Bir Arada' adlı oyun, 4 Ağustos'ta, Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.
Tiyatro severlere açık havada ve yıldızların altında tiyatro keyfi yaşatan Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu, birbirinden güzel oyunları sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Celil Nalçakan, Cem Davran ve Onur Özaydın’ın etkileyici performanslarıyla dikkat çeken “Üçü Bir Arada”, 4 Ağustos’ta seyirci karşısına çıkacak.
Yunus Emre Gümüş’ün kaleme aldığı oyun, hiç yaşanmamış aşkların düşüyle mahvolmuş hayatların, unuttukça kabuk bağlayan yaraları hatırladıkça kanatanların, babasını sevmenin yollarını ararken yolda helak olan oğulların, bitiş çizgisini göğüsleyemeyenlerin, mutsuzluğa abone kaybetmeye yazgılı doğanların, erkeklikle sınanan erkeklerin hazin anlatılmayan mütevazı hikayesi.
Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.