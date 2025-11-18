Habertürk
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Üçüncü çeyrekte işsizlik sabit kaldı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Üçüncü çeyrekte işsizlik sabit kaldı

        Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 8,5 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:21 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:21
        Üçüncü çeyrekte işsizlik sabit kaldı
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi olarak tespit edildi.

        Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

        İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azaldı.

        İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,2 olarak öngörüldü.

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

        TÜİK geçmişe dönük bazı çeyreklik işsizlik verilerinde revizyona da gitti.

        Buna göre çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

        2022 2023 2024 2025
        1. Çeyrek 11 9,9 8,8 8,2
        2. Çeyrek 10,6 9,6 8,7 8,5
        3. Çeyrek 10 9,2 8,7 8,5
        4. Çeyrek 10,3 8,8 8,6
