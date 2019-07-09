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Üçüncü Şahıs filmi oyuncuları kimler? Üçüncü Şahıs filmi konusu nedir?

Kanal D ekranlarında bu akşam saat 23.30'da yayınlanacak Üçüncü Şahıs filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Liam Neeson ve Mila Kunis gibi oyuncuların yer aldığı Üçüncü Şahıs filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Üçüncü Şahıs

Üçüncü Şahıs filmi oyuncuları kimler? Üçüncü Şahıs filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram ve Romantizm dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Üçüncü Şahıs filmine dair detaylar...

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS FİLMİ KONUSU

Üç farklı şehirde (Roma, Paris ve New York) gelişen üç ayrı hikayeyi konuk oluyoruz. Yakın zamanda evliliği sonlanan Michael, Paris'te yaşar. Yeni sevgilisi Anna tarafından ziyaret edildiği esnada Anna, Michael hakkında büyük bir sırrı öğrenir ve artık ona güvenmesi oldukça zordur. Bu durum ilişkilerini zora sokacaktır.

New York'ta yaşayan Julia, oğlunu öldürmeye teşebbüsle suçlanmaktadır, her ne kadar karşı çıksa da oğlunun vesayeti babası Rick'e verilir. Rick, anne ve oğlu arasındaki ilişkiyi tamamen bitirmenin peşindedir. Roma'ya bir iş gezisine çıkan Sean ise İtalyan Monica'ya aşık olur ve bu esnada büyük bir talihsizlik patlak verir. Monica'nın kızı kaçırılır; Sean ise küçük kızı kurtarmanın bir yolunu bulmak zorunda kalır.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS OYUNCULARI KİMLER?

Orijinal İsmi: Third Person
Tür: Dram , Romantik
Yönetmen: Paul Haggis
Senarist: Paul Haggis
Yapımı: 2013 - ABD ,  İngiltere ,  Almanya ,  Belçika
 
Oyuncular: Adrien Brody, James Franco, Liam Neeson, Mila Kunis, Olivia Wilde
 

 

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