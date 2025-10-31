Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA, 2028 ve 2029'daki turnuva finallerine aday stadyumları açıkladı - Futbol Haberleri

        UEFA, 2028 ve 2029'daki turnuva finallerine aday stadyumları açıkladı

        UEFA, 2028 ve 2029'daki turnuva finallerinin ev sahipliğine aday statları ilan etti. Yapımı devam eden Yeni Ankara 19 Mayıs Stadı, 2029 UEFA Avrupa Ligi finaline, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ise 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne aday gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:10 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        2028 ve 2029 finallerinin aday statları açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA, 2028 ve 2029'daki turnuva finallerinin ev sahipliğine aday olabilecek stadyumları açıkladı.

        UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'den 2029 UEFA Avrupa Ligi finali için yapımı devam eden Yeni Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın aday olduğu belirtildi.

        Yeni Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, Fransa'daki Lyon Decines, Parc des Princes, İtalya'daki Juventus Stadı ve Romanya'daki Bükreş Ulusal Arena ile birlikte final organizasyonu için aday olduğu aktarıldı.

        2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın yanı sıra Lyon Decines, İspanya'daki Bilbao San Mames ve İsviçre'deki Basel St. Jakob Park statlarının adaylar arasında yer aldığı kaydedildi.

        UEFA Yönetim Kurulu, finallere ev sahipliği yapacak statları Eylül 2026'da açıklayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası