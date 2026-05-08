UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Aston Villa - Freiburg maçı nerede oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde final için geri sayım başladı. Aston Villa, yarı finalde Nottingham Forest'ı toplamda 4-1'lik skorla geçerek finale yükseldi. Freiburg ise Braga karşısında toplamda 4-3 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi finaline çıkma başarısı gösterdi. Peki, UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Aston Villa - Freiburg maçı nerede oynanacak? İşte Aston Villa - Freiburg maçı tarihi ve saati...
FİNALİN ADI BELLİ OLDU!
Yarı finalin ilk maçında Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olan Aston Villa, Villa Park'ta oynanan rövanşta rakibini 4-0 skorla yenerek finale yükselen takım oldu.
Braga karşısında ilk maçı 2-1 kaybeden Freiburg, sahasındaki mücadeleyi 3-1 kazanarak tarihindeki ilk Avrupa finaline yükselme başarısı gösterdi.
UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Aston Villa - Freiburg Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs Çarşamba günü Türkiye saati ile 22.00'de oynancak.
Maçın TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanması bekleniyor.