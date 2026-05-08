        UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, saat kaçta? Aston Villa - Freiburg maçı nerede oynanacak?

        UEFA Avrupa Ligi'nde final için geri sayım başladı. Aston Villa, yarı finalde Nottingham Forest'ı toplamda 4-1'lik skorla geçerek finale yükseldi. Freiburg ise Braga karşısında toplamda 4-3 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi finaline çıkma başarısı gösterdi. Peki, UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Aston Villa - Freiburg maçı nerede oynanacak? İşte Aston Villa - Freiburg maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 00:44 Güncelleme:
        1

        Avrupa Futbolunun iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde finalin ismi belli oldu. Yarı final maçlarının ardından İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg finale yükselen takımlar oldu. Final mücadelesine Beşiktaş Park Stadyumu (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliği yapacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, saat kaçta? Aston Villa - Freiburg maçı nerede oynanacak? İşte Avrupa Ligi finalinin oynanacağı tarih...

        2

        FİNALİN ADI BELLİ OLDU!

        Yarı finalin ilk maçında Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olan Aston Villa, Villa Park'ta oynanan rövanşta rakibini 4-0 skorla yenerek finale yükselen takım oldu.

        Braga karşısında ilk maçı 2-1 kaybeden Freiburg, sahasındaki mücadeleyi 3-1 kazanarak tarihindeki ilk Avrupa finaline yükselme başarısı gösterdi.

        3

        UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Aston Villa - Freiburg Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs Çarşamba günü Türkiye saati ile 22.00'de oynancak.

        Maçın TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanması bekleniyor.

        4

        UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK.

        Final mücadelesine Beşiktaş Park Stadyumu'nun (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliği yapacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
