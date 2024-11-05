UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları, yarın ve 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 18.30'da Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü TSİ 20.45'te İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise perşembe günü TSİ 23.00'da Hollanda takımı AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 4. hafta, perşembe günü oynanacak 17 karşılaşmayla tamamlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde: