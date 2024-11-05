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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı!

        UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı, 6 Kasım Çarşamba ve 7 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:52
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        Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları, yarın ve 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 18.30'da Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü TSİ 20.45'te İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise perşembe günü TSİ 23.00'da Hollanda takımı AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 4. hafta, perşembe günü oynanacak 17 karşılaşmayla tamamlanacak.

        UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

        6 KASIM ÇARŞAMBA

        18.30 Beşiktaş - Malmö

        7 KASIM PERŞEMBE

        20.45 Eintracht Frankfurt - Slavia Prag

        20.45 Bodo/Glimt - Karabağ

        20.45 FCSB - Midtjylland

        20.45 Galatasaray - Tottenham

        20.45 Elfsborg - Braga

        20.45 Nice - Twente

        20.45 Olympiacos - Rangers

        20.45 Ludogorets - Athletic Club

        20.45 Union SG - Roma

        23.00 Ajax - Maccabi Tel-Aviv

        23.00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe

        23.00 Dynamo Kiev - Ferencvaros

        23.00 RFS - Anderlecht

        23.00 Viktoria Plzen - Real Sociedad

        23.00 Manchester United - PAOK

        23.00 Lazio - Porto

        23.00 Hoffenheim - Lyon

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