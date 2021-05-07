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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde iki maç sonunda rakiplerini deviren Manchester United ve Villarreal, adını finale yazdıran takımlar oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde, ilk maçı evinde 6-2 kazanan İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İtalyan ekibi Roma´nın konuğu oldu. Karşılaşmanın 39´uncu dakikasında Cavani´nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önce kapatan United´a Roma, 57´de Dzeko ve 60´da Cristante ile cevap verdi: 2-1. İngiliz ekibinde 68´inci dakikada Cavani yine sahneye çıkarak durumu 2-2´ye getirdi. Karşılaşmanın son golü ise 83´üncü dakikada Zalewski´den geldi ve mücadele Roma´nın 3-2´lik galibiyetiyle tamamlandı. Bu sonuçla Roma kupaya veda ederken, Manchester United ise adını finale yazdırmayı başardı.

Gecenin diğer maçında ise İngiliz temsilcisi Arsenal, evinde ilk maçı 2-1 kazanarak avantaj sağlayan İspanyol Villarreal´i konuk etti. 1-0´ın tur için yettiği İngiliz temsilcisi, mücadelede aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 0-0´lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Arsenal turnuvaya veda ederken, Villarreal ise adını finale yazdıran taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

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