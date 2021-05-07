UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde, ilk maçı evinde 6-2 kazanan İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İtalyan ekibi Roma´nın konuğu oldu. Karşılaşmanın 39´uncu dakikasında Cavani´nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önce kapatan United´a Roma, 57´de Dzeko ve 60´da Cristante ile cevap verdi: 2-1. İngiliz ekibinde 68´inci dakikada Cavani yine sahneye çıkarak durumu 2-2´ye getirdi. Karşılaşmanın son golü ise 83´üncü dakikada Zalewski´den geldi ve mücadele Roma´nın 3-2´lik galibiyetiyle tamamlandı. Bu sonuçla Roma kupaya veda ederken, Manchester United ise adını finale yazdırmayı başardı.

Gecenin diğer maçında ise İngiliz temsilcisi Arsenal, evinde ilk maçı 2-1 kazanarak avantaj sağlayan İspanyol Villarreal´i konuk etti. 1-0´ın tur için yettiği İngiliz temsilcisi, mücadelede aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 0-0´lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Arsenal turnuvaya veda ederken, Villarreal ise adını finale yazdıran taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.