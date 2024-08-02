UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş müsabakaları sona erdi. Temsilcimiz Trabzonspor, bir sonraki turda Avusturya ekibi Rapid Wien'le eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş müsabakaları sona erdi.
Oynanan rövanş maçlarının sonunda Trabzonspor, Elfsborg (İsveç), Molde (Norveç), Braga (Portekiz), Ajax (Hollanda), Cercle Brugge (Belçika), Rijeka (Hırvatistan), Panathinaikos (Yunanistan) ve Rapid Wien (Avusturya) tur atladı.
Öte yandan temsilcimiz Trabzonspor, bir sonraki turda Rapid Wien'le kozlarını paylaşacak.
Rövanş maçlarında şu sonuçlar alındı:
Trabzonspor-Ruzomberok: 1-0 (2-0)
Vojvodina-Ajax: 1-3 (0-1)
Cercle Brugge-Kilmarnock: 1-0 (1-1)
M.Petah Tikva-Braga: 0-5 (0-2)
Rapid Wien-Wisla Krakow: 6-1 (2-1)
Silkeborg-Molde: 3-2 (1-3)
Rijeka-Corvinul: 1-0 (0-0)
Elfsborg-Sheriff: 2-0 (1-0)
Botev Plovdiv-Panathinaikos: 0-4 (1-2)
Not: İlk maçlarda alınan sonuçlar parantez içinde gösterilmiştir.