        UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2025: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        Avrupa Ligi puan durumu 2025: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Stuttgart'ı konuk etti. Kıran kırana mücadelelere sahne olan maçta temsilcimiz Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın sona ermesinin ardından Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada olduğu ve kaç puan topladığı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Avrupa Ligi puan durumu...

        Giriş: 23.10.2025 - 22:48 Güncelleme: 24.10.2025 - 07:15
        UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı konuk eden Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde topladığı puan ve sıralamadaki yeri...

        FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA KAÇ PUANI VAR?

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maça çıkan Fenerbahçe, 2 galibiyet, mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Sarı-lacivertliler Stuttgart galibiyetinin ardından 11. sıraya yükseldi.

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        4. Hafta

        6 Kasım / FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe (23:00)

        5. Hafta

        27 Kasım / Fenerbahçe - Ferençvaroş (20:45)

        6. Hafta

        11 Aralık / SK Brann - Fenerbahçe (23:00)

        7. Hafta

        22 Ocak / Fenerbahçe - Aston Villa (20:45)

        8. Hafta

        29 Ocak / Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe (23:00)

        UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

