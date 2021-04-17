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UEFA Avrupa yarı final eşleşmeleri belli oldu! 2021 UEFA Avrupa yarı final maçları ne zaman?

Futbol dünyasının heyecanla beklediği 2021 UEFA Avrupa yarı final eşleşmeleri belli oldu. UEFA Çeyrek final maçlarının oynanmasıyla birlikte yarı finale katılacak takımlar belli olmuştu. UEFA Avrupa yarı final eşleşmeleri nasıl? 2021 UEFA Avrupa yarı final maçları ne zaman?

UEFA Avrupa yarı final eşleşmeleri belli oldu! 2021 UEFA Avrupa yarı final maçları ne zaman?

Avrupa futbolunun her yıl ilgiyle takip edilen organizasyonu UEFA'da yarı final heyecanı başladı. Çeyrek final maçlarının 15 Nisan'da sona ermesiyle yarı final takımları netleşmiş oldu. 2021 UEFA yarı final eşleşmeleri araştırılıyor. UEFA Avrupa yarı final eşleşmeleri nasıl? 2021 UEFA Avrupa yarı final maçları ne zaman?

2021 UEFA AYRUPA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL?

Turnuvanın güçlü takımlarından Manchester United, sahasında İspanyol ekibi Granada'yı 2-0 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanan Manchester ekibi, yarı finale yükseldi.

İtalya temsilcisi Roma sahasında oynadığı maçta, Hollanda ekibi Ajax'la 1-1 berabere kaldı. İlk maçta deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup eden Roma, yarı finale çıktı.

İlk maçta sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Arsenal, rakibini deplasmanda 4-0 mağlup ederek yarı finalist oldu.

Villarreal sahasında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i konuk ettiği maçı 2-1 kazandı. İlk maçta rakibini deplasmanda da 1-0 mağlup eden Villarreal, yarı finale yükseldi.

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:

Manchester United-Roma

Villarreal- Arsenal

2021 UEFA AVRUPA YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, TARİH BELLİ Mİ?

Yarı final müsabakalarında ilk maçlar 29 Nisan'da oynanacak. 6 Mayıs'taki rövanş maçlarının ardından finale çıkan takımlar belli olacak. Final müsabakası 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

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