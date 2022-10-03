UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Yerel Gençlik Ligi birinci eleme turunda 4 Ekim Salı günü Azerbaycan'ın Gabala ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak. Azerbaycan'ın Gabala Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği'nden Kamal Umudlu olacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR