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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

        UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B3 Grup müsabakalarında FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, görev alacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:06 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:06
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        UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev
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        FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, 26 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B3 Grup müsabakalarında görev alacak.

        Bosna Hersek'te 26 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B3 Grup müsabakalarında FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki görev alacak.

        Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakemimiz Arzu Görgün yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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