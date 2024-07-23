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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA'dan FIFA kokartlı Abdulkadir Bitigen'e görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan FIFA kokartlı Abdulkadir Bitigen'e görev

        FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Andorra'nın Santa Coloma ile Danimarka'nın FC Midtjylland takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk müsabakasını yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 00:03 Güncelleme: 23.07.2024 - 00:03
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        UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev!
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        Andorra’nın Santa Coloma ile Danimarka’nın FC Midtjylland takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

        Andorra’nın La Vella şehrinde Estadi Nacional Stadyumu'nda 20.00’de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakada Ümit Öztürk dördüncü hakem olacak.

        Mücadelenin VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan'a AVAR olarak Koray Gençerler eşlik edecek.

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