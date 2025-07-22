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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev

        FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Karadağ'ın Decic ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu müsabakasında görev yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 23:43 Güncelleme: 22.07.2025 - 23:43
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        UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev!
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        UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Karadağ ekibi Decic ile Avusturya temsilcisi Rapid Wien arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        Karadağ'ın Tuzi şehrindeki Tusko Polje Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmada Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Candaş Elbil üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

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