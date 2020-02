İtalya'da da ortaya çıkan koronavirüsün futbolu nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. İtalya'da bazı maçlar ertelenirken önümüzdeki hafta yapılacak seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili soruları cevaplayan UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, kritik açıklamalarda bulundu. Uva, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak ülkelerden garanti isteyeceklerini belirtti.

Uva, EURO 2020 konusunda, "Ev sahibi ülkelerin kararlarına göre hareket edeceğiz. Turnuvayı iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak ev sahibi ülkelerden biri virüse karşı garanti vermezse, bu durumda şehir değişikliğine gidebiliriz" diye konuştu.

A Milli Takımımız, EURO 2020'deki ilk grup maçında İtalya'nın Roma kentinde İtalya Milli Takımı ile 12 Haziran'da karşılaşacak. Koronavirüs nedeniyle mücadelenin oynanacağı şehrin değiştirebileceği belirtiliyor.

"TEHDİT HALİNE GELİRSE TURNUVALARI DURDURURUZ"

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, koronavirüsün Avrupa'da yayılması halinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalacaklarını belirtti. Uva'nın açıklaması şöyle:

"Şu an gelişmeleri takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriliyor. UEFA olarak, her bir ülkenin koronavirüs ile ilgili verdiği kararları takip edeceğiz. Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız."