UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları için beklenen tarih geldi. Dün gece oynanan play-off turu rövanş maçlarının ardından torbalar belli oldu. Peki, grup aşamasında ülkemizi temsil edecek Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri hangi takımlar olacak?