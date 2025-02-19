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        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş zamanı - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş zamanı

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupası Konferans Ligi'nde play-off etabı 8 karşılaşmayla tamamlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:16 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:17
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        UEFA Konferans Ligi'nde rövanş zamanı!
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        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasında play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, isimlerini son 16 turuna yazdıracak.

        Lig aşamasında ilk 8'de yer alan Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova, Cercle Brugge'ün da dahil olacağı son 16 turunun kura çekimi, 21 Şubat Cuma günü yapılacak.

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçlarının programı şöyle:

        20.45 Real Betis (İspanya)-Gent (Belçika) (3-0)

        20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Borac (Bosna Hersek) (0-1)

        20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-1)

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        20.45 Heidenheim (Almanya)-Kopenhag (Danimarka) (2-1)

        23.00 Jagiellonia (Polonya)-TSC (Sırbistan) (3-1)

        23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)- Celje (Slovenya) (2-2)

        23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Vikingur (İzlanda) (1-2)

        23.00 Shamrock Rovers (İrlanda)-Molde (Norveç) (1-0)

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