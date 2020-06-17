UEFA'nın İstanbul kararı müjdedir

Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finalinin İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacağı açıklandı. UEFA, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nin ise Portekiz'in başkenti Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanmasına karar verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: UEFA'NIN KARARI BİZLERİ MEMNUN ETMİŞTİR

UEFA'nın aldığı karar bizleri son derece memnun etmiştir. İstanbulumuzun, tarihi ve kültürel mirasıyla bir şölene dönüşmesi amacıyla, seyircisiz oynatmak içimize sinmedi. Finali, en güzel şekliyle, ülkemizin şanına yakışacak haliyle düzenleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

NİHAT ÖZDEMİR: UEFA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM

UEFA'ya 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp 2021 Şampiyonlar Ligi finalini bize verdiği için teşekkür ediyorum. 2005'te bu stadyumda rüya gibi bir finale ev sahipliği yaptık. 2021'de, inşallah seyircili olarak ev sahipliği yapacağız. Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Şampiyonlar Ligi tarihinin en özel anılarını barındırıyor.

UEFA ile görüştük ve bu seneki finale ev sahipliği yapma hakkından feragat ettik. Sayın Servet Yardımcı'nın çabalarıyla, UEFA da bu talebimizi olumlu karşıladı. İstanbul'da seyircili olarak 2021 finalini oynatacağız. 2021 yılında 100 bin turistin geldiği, ölçülemeyecek değerde tanıtım oluşturacak 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili bir şekilde İstanbul'da oynanacak olması bizim için harika.

SERVET YARDIMCI: BU KARAR MÜJDEDİR

Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircisiz oynanmasını istemedik, UEFA'ya bunu ilettik. Ya bu sene seyircisiz, ya seneye seyircili, ya da 2024'te seyircili şeklinde opsiyonlarımız vardı. UEFA, diğer finalleri birer yıl öteleyerek bu 2021'i İstanbul'a vermeyi başardı. Seyirci çok önemli. 2005'teki İstanbul finali hala akıllarda. Bu finali seyircisiz oynanmasına gönlümüz razı olmadı. Seyirci olmadan maç olmuyor. UEFA'nın kararı müjdeli bir karardır. Sevinçliyiz, mutluyuz

Cumhurbaşkanımız ve spor bakanımız süreci en başından beri yakından takip etti. Onlara da teşekkür ediyorum. 15 yıl önceki final hala konuşuluyor. Seyirci bizim için çok önemli. Diğer finaller akıllarda değil belki ama 2005 finali akıllarda...