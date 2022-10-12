UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftası bu akşam oynanacak mücadelelerle sonlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda A, B, C ve D Grubu'nda maçlar yapılacak.

19.45'te Napoli, Ajax'ı konuk edecek. Bu saatteki diğer mücadelede ise Atletico Madrid ile Club Brugge, İspanya'da karşı karşıya gelecek.

22.00'da Barcelona, Inter'den geçen haftanın rövanşını almaya çalışacak. Liverpool ise Rangers'a konuk olacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı:

A Grubu: Napoli (İtalya) - Ajax (Hollanda) (19.45), Rangers (İskoçya) - Liverpool (İngiltere) (22.00)

B Grubu: Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika) (19.45), Bayern Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz) (22.00)

C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Bayern Münih (Almanya) - (22.00), Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya) (22.00)

D Grubu: Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa) (22.00), Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (22.00)