Haberler > GÜNDEM > Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon ne zaman? Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi..
Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon ne zaman? Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi...
Ufak Tefek Cinayetler heyecan verici bir sezon finaliyle ekranlara ara vermişti. Diziyi izleyenler bir sezon boyunca ölen kişinin kim olduğunu merak etmiş, sezon finalinde de sorularına cevap bulmuştu. Dizinin merakla beklenen yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon ne zaman? İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi...
12.09.2018 - 12:54 | Güncelleme:
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Dizinin takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağını beklerken, yayınlanan 33. bölüm fragmanıyla merak edilen soru yanıt buldu. Peki, Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ne zaman başlayacak? Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon ne zaman? İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi...
Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Mert Fırat, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar ve Duygu Sarışın gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 2. yeni sezonu 18 Eylül'de başlıyor.
İşte yeni sezon fragmanı;
SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.
UFAK TEFEK CİNAYETLERİN YENİ OYUNCUSU KİM?
Ufak Tefek Cinayetler'in kadrosuna bir yeni isim daha eklendi. Deneyimli oyuncu Ushan Çakır artık Ufak Tefek Cinayetler’de. 'Emre Çelen' rolü ile diziye katılan Çakır, Sarmaşık'ı karıştırmaya geliyor.
2. sezonu büyük merakla beklenen dizi de Çakır, varlıklı bir ailenin armatör oğlu “Emre Çelen” olarak izleyici karşısına çıkacak. Sarmaşık sakinlerine katılan Çelen aslında Merve, Taylan ve Pelin’in daha önceden tanıdığı bir isim.
Yıllar sonra ortaya çıkışı her ne kadar tesadüf gibi görünse de aslında genç adamın Sarmaşık’a taşınmasının ardında bambaşka bir neden yatmaktadır.
Edip’in ölümünün ardından yaşananları ve katilin kim olduğunu öğreneceğimiz gerilim, heyecan dolu 2. sezonu ile Ufak Tefek Cinayetler 18 Eylül’de Star’da.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon ne zaman? Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi.. - Son Dakika Haberler/ufak-tefek-cinayetler-2-sezon-ne-zaman-ufak-tefek-cinayetler-yeni-sezon-fragmani-ve-yayin-tarihi-21391782139178
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.