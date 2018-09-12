Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Dizinin takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağını beklerken, yayınlanan 33. bölüm fragmanıyla merak edilen soru yanıt buldu. Peki, Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ne zaman başlayacak? Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon ne zaman? İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2. SEZON NE ZAMAN?

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Mert Fırat, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar ve Duygu Sarışın gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 2. yeni sezonu 18 Eylül'de başlıyor.

İşte yeni sezon fragmanı;

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLERİN YENİ OYUNCUSU KİM?

Ufak Tefek Cinayetler'in kadrosuna bir yeni isim daha eklendi. Deneyimli oyuncu Ushan Çakır artık Ufak Tefek Cinayetler’de. 'Emre Çelen' rolü ile diziye katılan Çakır, Sarmaşık'ı karıştırmaya geliyor.

2. sezonu büyük merakla beklenen dizi de Çakır, varlıklı bir ailenin armatör oğlu “Emre Çelen” olarak izleyici karşısına çıkacak. Sarmaşık sakinlerine katılan Çelen aslında Merve, Taylan ve Pelin’in daha önceden tanıdığı bir isim.

Yıllar sonra ortaya çıkışı her ne kadar tesadüf gibi görünse de aslında genç adamın Sarmaşık’a taşınmasının ardında bambaşka bir neden yatmaktadır.

Edip’in ölümünün ardından yaşananları ve katilin kim olduğunu öğreneceğimiz gerilim, heyecan dolu 2. sezonu ile Ufak Tefek Cinayetler 18 Eylül’de Star’da.

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