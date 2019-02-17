Ufka Yolculuk online sınavı saat kaçta?

Ufka Yolculuk sınavı için heyecan dorukta. Online sınavlar bugün başlıyor. Ufka Yolculuk sınavına girmek isteyenler öğrenciler "Ufka Yolculuk sınavı saat kaçta?, Sınav ne zaman?" sorularının yanıtını merak ediyorlar.

Ufka Yolculuk sınavı saat kaçta?

Online Sınav Saat: 10.00'da başlayacaktır.

Sınava 10.00 - 22.00 saatleri arasında herhangi bir zamanda interneti olan bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan katılabilirsiniz. Pazar ve pazartesi günleri, saat 10.00-22.00 arasında www.ufkayolculuk.com adresinden online sınava katılabilirsiniz.

Ufka Yolculuk için son kayıt tarihi

18 Şubat 2019 22:00 Pazartesi (TSİ)

Ufka Yolculuk yazılı sınav tarihi

17 MART 2019 PAZAR 10:00 - 12:00

İL ÖDÜLLERİ

Proje Ortağı Dernekler yazılı sınavlar sonucunda (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu),il genelinde İlkokul, Ortaokul, Lise, AR 18- kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki proje ortağı dernek, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödülleri www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden duyurulacaktır.

NOT

a) Yarışma kapsamındaki tüm seyahat ödüllerinde oluşabilecek ek vergiler ödül kazanan yarışmacılara aittir.

b) Türkçe dilinde 1. Kademe online sınav sonucunda 50 ve üzeri puan alanlar Türkçe dilinde 2. Kademe yazılı sınava girmeye hak kazanacaklardır. Online sınav sonucunda Merkezi ve İl Ödülü verilmeyecek olup ödüller yazılı sınav sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecektir.