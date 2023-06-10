Uğur böceği örümceği zehirli mi? Uzmanından açıklama geldi...

Erkek uğur böceği örümceğinin dişilere göre sayısı da oldukça fazladır. Erkekler dişilerini ararken birçok insanla da karşı karşıya kalabiliyor. Şu an bu türlerin sayısı oldukça fazladır. Bunu da bu örümceği avlayan avcıların sayısının düşmüş olması ve iklimin yağışlı geçmesinden kaynaklanabilir" dedi.