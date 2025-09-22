Uğur Mumcu davasında Mehmet Ağar dinlendi

Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te Ankara’daki evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili firari sanık Oğuz Demir'in, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

'DUVAR' DİYALOĞU SORULDU

DHA'daki habere göre duruşmaya Mumcu’nun kızı Özge Aybars Mumcu ve avukatı katıldı. Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılarak, tanık olarak dinlendi. Ağar, 1996’da Güldal Mumcu ile arasında geçtiği iddia edilen 'duvar' diyaloğuna ilişkin, "Bu konu soruldu. Bu konu tamamıyla yanlış anlaşıldı. Ölümünden ben de üzüntü duydum. Kendisi mülkiyeden sınıf arkadaşımdır. Zaman zaman evine gidip gelirdim, fikir alışverişinde bulunurduk.

"KEŞKE BUNU UCUNDAN YAKALASAYDIK"

Ben o dönem kendisine koruma ekibini de görevlendirdim. Ülkenin tam bağımsızlığı, her türlü teröre karşı olmak ve hukuk devleti konularında hemfikirdik. 'Duvar' sözünü ben söylemedim. Keşke bunu ucundan yakalasaydık. Ardından Bahri Üçok, Muammer Aksoy cinayetleri çözülürdü" dedi.

"KİMSEDEN KORKMAM"

Ağar, "Sizi devlet içinden tehdit eden oldu mu?" sorusu üzerine, "Ben neden korkayım. Duvar da tuğla da çekerim, kimseden korkmam. O dönemin sıkıntısı yoğun terörle mücadeleydi. Bu olayla ilgili zaten devletin devamlılığı esastır. Bu cinayetin çözülmesini her polis ister" dedi.