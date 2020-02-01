Trabzonspor, Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 yenerek zirve yarışında çok önemli bir galibiyet alırken mücadeleye damga vuran isimlerden birisi de Uğurcan Çakır oldu. Sörloth'un hücumda yıldızlaştığı gecede kalede harikalar yaratan 23 yaşındaki eldiven, 8 kurtarışa imza atıp Süper Lig'deki kurtarış rekorunu egale etti. Opta istatistiklerine göre Uğurcan, bu sezon iki Fenerbahçe maçında kaleye gelen 18 şutun 16'sını kurtarmayı başardı.

"KURTARDIKÇA KALECİYE ÖZGÜVEN GELİR"

Maçın ardından konuşan Uğurcan, şunları söyledi: "Maça bir golle başlandı ama hayırlısı buymuş, sonrasında golleri bulup oyunu tutmayı bildik. Çok mücadele ettik. Benim kurtarışlarımın bir önemi yok, ben takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bazen ilk goller hayırlı oluyor. Biz kendimize çok güveniyorduk. Çok iyi bir takımız. Oyun anlayışımız ve sistemimiz belliydi. Golden sonra öne geçebileceğimizi de biliyorduk. Allah nasip etti, ben de çok çalışıyorum. Kurtardıkça kaleciye özgüven gelir."