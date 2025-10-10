Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 20:10 Güncelleme: 10.10.2025 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Uğurcan Çakır, yarın Türkiye'yi gururlandıracak bir sonuçla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.

        Uğurcan, karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Maça iyi hazırlandıklarını belirten Uğurcan, "Bulgaristan hoca değişikliğine gitti, hocamız bize eski maçlarındaki taktikleri gösterdi, neler yapmak istediklerini gösterdi. Biz de çalışma fırsatı bulduk. En iyi şekilde hazırlandık, inşallah yarın ülkemizi gururlandıracak bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz. Bulgaristan iyi bir takım, yeni bir hocaları var. Her şeyimizle bu maça hazırız." dedi.

        REKLAM

        Milli takımın ilk iki idmanında yer alamayan Uğurcan, maça hazır olduğunu kaydederek, "Bileğimde son maçlarda biraz ağrı hissetmiştim, hocam sağ olsun iki gün izin verdi, dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu bildiğiniz gibi, şu an kendimi fiziksel ve mental olarak iyi hissediyorum. Hocam görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Milli kaleci, "Eintracht Frankfurt maçında 5, İspanya maçında 6 gol kalende gördün. Sonrasında Liverpool maçında çok iyi performans sergiledin. Farklı kaybedilen maçlardan sonra nasıl motivasyon sağlıyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Bunun işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum, vicdanen işimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum, çok çalışıp mili takımda ve kendi takımımda en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Futbolda da hayatta da zorlu süreçler olabiliyor, benim için de öyle bir dönem geçti. Ben her zaman en iyi yaptığım işi yapmaya, çok çalışmaya devam ettim. Kendimi geliştirmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Benim açımdan son haftalar iyi geçti."

        Uğurcan Çakır, kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun yarın oynaması halinde A Milli Takım ile 100. maçına çıkacağının hatırlatılması üzerine, "Hakan ağabey çok iyi bir futbolcu, ülkemizin en önemli ve değerli futbolculardan biri. Takım içinde lider bir oyuncu takım kaptanımız, herkesle iletişimi çok iyi. Onu lider olarak görüyoruz. Genç yaşta, daha önünde uzun seneler var. Yarın 100. maça ulaşacak inşallah. Ona sakatlıksız uzun yıllar, milli takımda rekorlar kıracak günler diliyorum. İnşallah o da bunu başarabilir. Çok özel bir oyuncu ve çok önemli bir lider." değerlendirmesinde bulundu.

        Uğurcan, "Takım içinde hedef nedir? Liderlik düşünceniz de var mı?" sorusunu ise "Her maça ayrı ayrı bakıyoruz, önümüzde yarın Bulgaristan maçı var. Her maç bir final gibi. Kendi maçlarımızı kazanıp rakibin ne yaptığına sonrasında bakalım. Birinci olmak tabii ki istiyoruz ama olamasak da ikinci olup play-off'larda şansımızı denemek istiyoruz. Günün sonunda hepimiz Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!