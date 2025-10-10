Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Uğurcan Çakır, yarın Türkiye'yi gururlandıracak bir sonuçla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.

Uğurcan, karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Uğurcan, "Bulgaristan hoca değişikliğine gitti, hocamız bize eski maçlarındaki taktikleri gösterdi, neler yapmak istediklerini gösterdi. Biz de çalışma fırsatı bulduk. En iyi şekilde hazırlandık, inşallah yarın ülkemizi gururlandıracak bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz. Bulgaristan iyi bir takım, yeni bir hocaları var. Her şeyimizle bu maça hazırız." dedi.

Milli takımın ilk iki idmanında yer alamayan Uğurcan, maça hazır olduğunu kaydederek, "Bileğimde son maçlarda biraz ağrı hissetmiştim, hocam sağ olsun iki gün izin verdi, dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu bildiğiniz gibi, şu an kendimi fiziksel ve mental olarak iyi hissediyorum. Hocam görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli kaleci, "Eintracht Frankfurt maçında 5, İspanya maçında 6 gol kalende gördün. Sonrasında Liverpool maçında çok iyi performans sergiledin. Farklı kaybedilen maçlardan sonra nasıl motivasyon sağlıyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunun işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum, vicdanen işimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum, çok çalışıp mili takımda ve kendi takımımda en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Futbolda da hayatta da zorlu süreçler olabiliyor, benim için de öyle bir dönem geçti. Ben her zaman en iyi yaptığım işi yapmaya, çok çalışmaya devam ettim. Kendimi geliştirmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Benim açımdan son haftalar iyi geçti."