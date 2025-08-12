Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk temennisi!

Trabzonspor'un milli file bekçisi sahalarında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLDUĞU BİR SEZON OLUR"

Şampiyonluk temennisinde bulunan Uğurcan, "Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olur inşallah" dedi.

"RAKİPLERİMİZ İYİ ANALİZ ETMESİN"

Takımın oyun formasyonuyla ilgili soruya esprili bir şekilde yanıt veren tecrübeli file bekçisi, "Taktikleri burada vermeyeyim. Rakiplerimiz iyi analiz etmesin" ifadelerini gülerek söyledi.

"KENDİ PERFORMANSIMI DEĞERLENDİRMEME GEREK YOK"

Kendi performansını değerlendirmeyen Uğurcan, "Trabzonspor'un başarılarında önemli rol oynamaya çalışıyorum. Kendi performansımı değerlendirmeme gerek yok. İnşallah daha iyi olacağım" şeklinde konuştu.