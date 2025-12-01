Habertürk
        Uğurcan Çakır: Lider geldik, lider ayrılıyoruz - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan Çakır: Lider geldik, lider ayrılıyoruz

        Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları derbinin ardından, "Lider geldik, lider ayrılıyoruz" açıklamasını yaptı.

        Giriş: 01.12.2025 - 23:09 Güncelleme: 01.12.2025 - 23:09
        "Lider geldik, lider ayrılıyoruz"
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "LİDER GELDİK, LİDER AYRILIYORUZ"

        Milli file bekçisi, "Maça istediğimiz gibi başladık. Golü bulduk. İlk 45 dakika iyi oynadık. Fener zaman zaman etkili oldu ikinci yarıda. Ancak, çok net bir fırsat yarattıklarını hatırlamıyorum. Maç kontrolümüzdeydi, son dakikadaki golle üzüldük. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Kazanmak istiyorduk, son dakika golle 1-1 berabere ayrıldık. Lider geldik, lider ayrılıyoruz. Kazanmaya yakın taraf bizdik." dedi.

        Uğurcan Çakır, "İşimize konsantre olduk. En iyi performansımızı gösterip galibiyet istiyorduk. Galibiyete yakın bizdik. Lider geldik, lider dönüyoruz. Yenilmemek de önemli." diye konuştu.

