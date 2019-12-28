Süper Lig'de ilk yarının son maçında Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın sakatlanması moralleri bozdu. 52. dakikada topu uzaklaştırmak isterken acı içinde yerde kalan genç eldiven, 56. dakikada yerini Erce Kardeşler'e bıraktı. Uğurcan'ın hastaneye götürüldüğü bildirilirken son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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