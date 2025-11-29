Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Uğurcan, Sane ve İlkay'ın ilk Fenerbahçe derbisi heyecanı! - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan, Sane ve İlkay'ın ilk Fenerbahçe derbisi heyecanı!

        Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira ile Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 8 derbiyle takımının en deneyimli futbolcuları olarak yer alıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 12:34 Güncelleme: 29.11.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da üç ismin ilk Fenerbahçe derbisi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Derbilerde en deneyimli isim olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılarda bu isimler Lucas Torreira ile Barış Alper Yılmaz oldu. İki futbolcu, bugüne kadar sarı-lacivertlilere karşı 8'er kez sahada yer aldı. Torreira ayrıca geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçta da rakip fileleri havalandırdı.

        Lucas Torreira ile Barış Alper Yılmaz'ın ardından Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu 7'şer, Mauro Icardi ile Yunus Akgün 5'er, Davinson Sanchez ile Mario Lemina 4'er ve Victor Osimhen de 3 kez Fenerbahçe derbisinde oynadı.

        UĞURCAN, SANE VE İLKAY'IN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ HEYECANI

        Galatasaray'da 3 futbolcu da ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak. Sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan görev verilmesi halinde ilk kez bu derbide oynayacak.

        Yeni transferlerden Wilfried Singo ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler