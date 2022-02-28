Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kripto Para
ABONE OL

Ukrayna'da artan gerilimle kripto paralar düştü

Bitcoin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ve Ukrayna'da çatışmaların devam etmesiyle yeni haftaya yüzde 2 düşüşle başladı. Bitcoin 38.000 doların altına gerilerken, Ethereum'daki kayıp yüzde 3.8'i buldu

Ukrayna'da artan gerilimle kripto paralar düştü
HABERTURK.COM

Kripto paralarda geçen hafta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin başlamasının ardından sert bir düşüş yaşanmıştı.

Bitcoin 24 Şubat'ta 35.000 doların altını görmüştü. İlk andaki panik satışının ardından ise alımlar gelmiş, Bitcoin dün yeniden 39.000 doların üzerine yükselmişti.

Yeni hafta ise Rusya'ya yönelik yeni yaptırım haberlerinin gölgesinde başladı. AB, Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarttı ve Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını 'felç edeceğini' açıkladı. Bunun yanında Ukrayna'daki çatışmalar da şiddetini artırarak devam etti. Japonya da AB'nin SWIFT kararına katılacağını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından Bitcoin bu sabah 38.000 doların altına geriledi. Günlük yüzde 2 düşüşle 37.800 dolara çekildi.

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 3.8 gerileyerek 3.600 dolara düştü.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 83'ü bu sabah itibarıyla son 24 saatte değer kaybı yaşadı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ukrayna'ya 17 milyon dolarlık kripto para bağışı
KRİPTO PARA Ukrayna'ya 17 milyon dolarlık kripto para bağışı
Yaptırımlar kripto paraları kapsayacak mı?
KRİPTO PARA Yaptırımlar kripto paraları kapsayacak mı?
Kripto paralarda toparlanma
KRİPTO PARA Kripto paralarda toparlanma
ÇAKILDI | Bitcoin ve Ethereum neden düştü, yükselecek mi? Anlık Bitcoin fiyatları 22 Şubat!
KRİPTO PARA Kripto paralar çakıldı
Bitcoin ve Ethereum'da düşüş
KRİPTO PARA Kripto paralarda düşüş
2022 yılı Bitcoin yatırımcısını üzdü
KRİPTO PARA 2022'de Bitcoin yüzde 20 kaybettirdi
Bitcoin'de sert düşüş! 18 Şubat Bitcoin neden düştü, yükselecek mi? - BTC ne kadar?
KRİPTO PARA Bitcoin'de sert düşüş
MASAK'tan 4 kripto para borsasına 18.8 milyon TL ceza
KRİPTO PARA MASAK'tan 4 kripto para borsasına ceza
Bitcoin'de yatay seyir, AVAX'ta yükseliş
KRİPTO PARA Bitcoin tutunmaya çalışıyor
AK Partili hukukçu vekiller, kripto para için harekete geçti
KRİPTO PARA Kripto para için yasal düzenleme yolda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.