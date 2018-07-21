Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaçak organ nakli yaptıkları iddiasıyla 15 aydır tutuklu bulunan iki Türk doktordan Yahya Öztel de dün tahliye oldu. 15 ay önce 3 milyon dolar kefaletle başlanan davanın son duruşmasında kefalet ücreti 6 bin dolara indirilerek iki Türk doktoru hakkında tahliye kararı çıkmıştı. Hakan Tarakçıoğlu, geçen cuma günü tahliye olurken, işlemleri yetişmeyen Öztel dün cezaevinden çıkabildi.



"UKRAYNA VE TÜRKİYE KANUNLARINA UYGUN"

Cezaevinden çıkışta eşi ve çocukları tarafından karşılanan Öztel, Habertürk'e açıklamalarda bulundu. 24 yıldır Ukrayna'da yaşadığını ve hekimlik yaptığını ifade eden Öztel, "Son iki yıldır sağlık turizmi yapıyorum. Türkiye'ye hasta gönderiyorduk. Limited şirketimiz var. Her şey Ukrayna kanunlarına uygun ve Türkiye sağlık turizm kanunlarına uygun çalışıyorduk" dedi.



"İSRAİL VE ALMANYA'DAN TEKLİF"



İsrail ve Almanya'dan teklif gelmesine rağmen sağlık turizminde kendi ülkelerini tercih ettiklerini söyleyen Öztel, "Türkiye'ye hasta gönderdik. Bundan pişman mıyım, değilim. Fakat başımıza gelen bir komplodan dolayı üzgünüz. Biz ülkemize hizmet ettik. Başka bir amacımız yoktu. Her şeyi kanunen yaptık" dedi.



"KOMPLOYA DESTEK VEREN BAŞSAVCIYDI"



Yaptıkları nakil ameliyatlarının Türkiye'de organ nakli kanunlarına uygun olduğunu söyleyen Öztel, hastanın yakını etik kurulundan geçtikten sonra organ nakli ameliyatının gerçekleştirildiğini söyledi. Yahya Öztel, "Komploya büyük desteği veren bir başsavcıydı. Babası Türkiye'de ameliyat oldu. Her şey yasal oldu. Babasının vefatından sonrası bizi tehdit etmişti. Fakat biz onun başsavcı olduğunu bilmiyorduk. Hapishanede bizim davamıza bakan savcı bize ‘Benim meslektaşımın babasının ölümüne sebep oldunuz. Bu işten çok acı çekeceksiniz' diye tehditler etti. O yüzden bunun bir komplo olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

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