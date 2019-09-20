Habertürk'den Arzu Kaya'nın haberine göre, 31 Aralık 2018'de Ukrayna'daki Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin boğazlarını keserek öldüren ve vahşi cinayetten 15 gün sonra İstanbul'da saklandığı Kurtköy Mezarlığı'nda yakalanan Hüsnü Can Çökmez hakkındaki soruşturma tamamlandı. Çifte cinayete ilişkin iddianame İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Çökmez hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ANLAŞAMAYARAK AYDILDILAR

İddianamede vahşi cinayetler şöyle anlatıldı: Hüsnü Can Çökmez'in Buket Yıldız'la internet üzerinden tanışıp duygusal ilişki yaşamaya başladı. Bir süre sonra Buket Yıldız üniversite eğitimi almak üzere Ukrayna'ya yerleşti. Geçtiğimiz yıl taraflar anlaşamayarak ayrılmalarına rağmen Çökmez tekrar birlikte olmak için Yıldız'a sürekli baskı yaptı. Çökmez geçtiğimiz yıl 16 Aralık'ta yüz yüze görüşmek amacıyla Ukrayna'ya gitti. Çökmez'in barışma girişimleri sonuç vermedi.

'BENİMLE BİRLİKTE OLMAK MI İSTERSİN YOKSA ÖLMEK Mİ?"

Çökmez, 31 Aralık gecesi Buket Yıldız'ın Ukrayna'da ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte yaşadığı adrese geldi. Çökmez, Almanya'da yaşayan erkek arkadaşı ile internet üzerinden görüntülü konuşma yaptığı sırada Buket Yıldız ile tartışmaya başladı. Genç kıza "Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?" şeklinde sözler söyleyen Çökmez'e, Buket Yıldız "Seninle birlikte olmaktansa ölürüm" cevabını verdi.

BOĞAZLARINI KESİP ÖLDÜRDÜ

Yıldız'ın bu sözü üzerine Hüsnü Can Çökmez, mutfaktan bıçak alıp önce Buket Yıldız'ın, ardından da Zeynep Hüsünbeyi'nin boğazını kesti. İki genç kız olay yerinde hayatını kaybedetti. Vahşi cinayetin ardından Çökmez, üzerinde bulunan yeşil montu evde bırakarak Buket Yıldız'a ait cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet tablet bilgisayarı, valize koyarak olay yerinden ayrıldı. Kharkiv Havalimanı'na 2 gün vakit geçiren Çökmez, İstanbul'a uçakla döndü.

15 GÜN SONRA MEZARLIKTA YAKALANDI

Çökmez Pendik'te çaldığı eşyaları satarak arkadaşı Sedat ile buluştu. Sedat'ın yazlık evinde geceyi geçiren Çökmez, ertesi gün Pendik'te bir adet bıçak ile bir adet ses tabancası satın aldı. Kurtköy Mezarlığı'nda yaşamaya başlayan Çökmez işlediği cinayetlerden 15 gün sonra polis tarafından burada yakalandı. İlk önce cinayetleri itiraf eden Çökmez daha sonra polis baskısıyla ifade verdiğini belirterek suçlamaları reddetti. Çökmez 11 Eylül'de tekrar ifade vererek suçlamaları kabul ederek evdeki eşyaları da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla aldığını belirtti.

GÖRGÜ TANIĞI: BUKET'İN NEFES ALMAKTA ZORLANDIĞINI FARK ETTİM

Olay sırasında görüntülü internet konuşması yaptığı Buket Yıldız'ın Almanya'da yaşayan erkek arkadaşı Şeref Fehmi A. ifadesinde olayı şöyle anlattı: "Buket'le internet arkadaşıydık. 2018 yılı Haziran ayından itibaren her gün internette bir program aracılığıyla görüşüyorduk. Olay günü de kameralı görüşme yapıyorduk. Bu esnada şüpheli eve geldi. Buket'in onu odadan çıkardı, sonra kamerayı açık bırakacağını söyledi. Şüphelinin Buket'e 'benimle birlikte mi olmak istiyorsun yoksa ölmek mi istiyorsun' dedi. Buket'in de 'seninle beraber olmaktansa ölürüm' dedi. Sonra Buket'in nefes almakta zorlandığını fark ettim. Şüphelinin odadaki perdeleri ve bilgisayarı kapattığını gördüm. Buket'in annesini aradım. Buket'e de whatsapp üzerinden mesaj yazdım. Buket'ten cevap geldi, ancak yazan kimsenin Buket olmadığını anladım. Buket ara sıra şüpheliden bahsediyordu. Tehdit ettiğini ve Ukrayna'da sürekli takip edip rahatsız ettiğini söylüyordu."

CANAVARCA HİSLE KASTEN ÖLDÜRME

Savcılık Hüsnü Can Çökmez'in 31 Aralık 2018'de eski arkadaşı Buket Yıldız'la yaşadığı tartışma sonucu onu ve Buket'le aynı evde kalan hiçbir sorunu bulunmayan Zeynep'i kısa aralıklarla boğaz kesmek suretiyle öldürdüğünü belirtti. Şüphelinin olayın ardından gerçekleştirdiği davranışların dikkate alındığında eylemlerin 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme' suçunu oluşturduğu belirten savcılık şüphelinin cinayetlerin ardından maktullere ait evde bulunan dijital eşyaları çalmak suretiyle 'Bina Dahilinde Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal suçlarını' da işlediği belirtti. Hüsnü Can Çökmez önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.