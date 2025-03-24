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        Haberler Dünya Ukrayna'dan doğal gaz dağıtım istasyonuna saldırı | Dış Haberler

        Ukrayna'dan doğal gaz dağıtım istasyonuna saldırı

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından, Ukrayna Savaşı'nda enerji tesislerine yönelik saldırı olmaması konusunda ateşkes mutabakatı sağlanmıştı. Ukrayna, Belgorod'da bulunan doğal gaz dağıtım istasyonuna saldırı düzenlerken, mutabakatın henüz hayata geçmediği görüldü.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.03.2025 - 19:50 Güncelleme: 24.03.2025 - 19:51
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        Ukrayna'dan doğal gaz istasyonuna saldırı
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        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın, 22 Mart'ta Belgorod bölgesinde bulunan doğal gaz dağıtım istasyonuna saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

        Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD'ye iletilenler de dahil olmak üzere yaptığı açıklamaların aksine Kiev rejimi, Rusya'daki enerji altyapısına yönelik saldırıları kasıtlı olarak planlamaya, hazırlamaya ve gerçekleştirmeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

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        Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod'a gerçekleşen saldırının yanı sıra, Kropotkinskaya'da bulunan uluslararası enerji altyapısının bir parçası olan sisteme yönelik saldırı düzenlenen saldırının engellendiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kırım'daki Glebovskoye doğal gaz kondensatı tesisine yönelik saldırı da engellenirken, bakanlık Kiev'in barış istemediğini ifade etti.

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart’ta yaptığı görüşmenin ardından, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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