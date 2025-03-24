Ukrayna'dan doğal gaz dağıtım istasyonuna saldırı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın, 22 Mart'ta Belgorod bölgesinde bulunan doğal gaz dağıtım istasyonuna saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD'ye iletilenler de dahil olmak üzere yaptığı açıklamaların aksine Kiev rejimi, Rusya'daki enerji altyapısına yönelik saldırıları kasıtlı olarak planlamaya, hazırlamaya ve gerçekleştirmeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

REKLAM

Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod'a gerçekleşen saldırının yanı sıra, Kropotkinskaya'da bulunan uluslararası enerji altyapısının bir parçası olan sisteme yönelik saldırı düzenlenen saldırının engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kırım'daki Glebovskoye doğal gaz kondensatı tesisine yönelik saldırı da engellenirken, bakanlık Kiev'in barış istemediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart’ta yaptığı görüşmenin ardından, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir