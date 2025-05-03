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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den 9 Mayıs açıklaması | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den 9 Mayıs açıklaması

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, düzenlenen basın toplantısında savaşa dair açıklamalarda bulundu. 9 Mayıs'ta Rusya'da yapılacak geçit törenine de değinen Zelenskiy "9 Mayıs'ta (Moskova'ya) gidecek olan tüm ülkelere (ülke temsilcilerine) karşı pozisyonumuz çok basit. Rusya Federasyonu topraklarında olanlardan sorumlu olamayız. Size onlar güvenlik sağlıyor ve bu nedenle size hiçbir garanti vermeyeceğiz. Çünkü Rusya'nın bu tarihlerde ne yapacağını bilmiyoruz." dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenskiy'nin dünya liderlerini tehdit ettiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 19:07 Güncelleme: 03.05.2025 - 19:07
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        Zelenskiy: Garanti veremeyiz
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili sorduğu soruları yanıtladı.

        Rusya'nın 2. Dünya Savaşı Zaferi'nin 80. yıl dönümünde 8-11 Mayıs'ta geçici ateşkes ilan etmesine değinen Zelenskiy, Moskova'nın bunu sadece 9 Mayıs geçit törenin güvenliği için yaptığını savundu ve "Bu onun (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) için daha çok bir tiyatro sahnesidir." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, törene katılacak olan yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini belirterek, "9 Mayıs'ta (Moskova'ya) gidecek olan tüm ülkelere (ülke temsilcilerine) karşı pozisyonumuz çok basit. Rusya Federasyonu topraklarında olanlardan sorumlu olamayız. Size onlar güvenlik sağlıyor ve bu nedenle size hiçbir garanti vermeyeceğiz. Çünkü Rusya'nın bu tarihlerde ne yapacağını bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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        RUSYA'DAN AÇIKLAMA

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 9 Mayıs'ta Zafer Bayramı kutlamaları için Moskova'ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini belirtti.

        Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Moskova'da 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kutlamalara ilişkin yaptığı açıklamanın tesadüf olmadığını belirterek, bunları "klasik bir uluslararası terör tehdidi" olarak nitelendirdi.

        Zelenskiy'nin bu yüzden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkesi kabul etmediğini savunan Zaharova, "(Zelenskiy) 9 Mayıs'ta Moskova'ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit etti." ifadesini kullandı.

        Uzun zamandır Zelenskiy'nin devlet başkanlarını tehdit etmeye başladığı gerçeğini öngördüklerini ve yanılmadıklarını kaydeden Sözcü Zaharova, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Mali ve Nijer'de gerçekleştirdiği bir dizi eylemle, yabancı teröristlik deneyimini diğer kıtalara da yaydığını hatırlatalım ama bugün artık dibe vurdu. Artık kutsal günde geçit törenlerine gelecek gazilerin fiziksel güvenliğini de tehdit diyor. Rusya topraklarında gerçekleşen her terör saldırısının ardından Kiev rejimi, güvenlik birimleri ve bizzat Zelenskiy bunun kendilerinin eseri olduğunu ve böyle olmaya devam edeceğini övünerek söylüyor."

        Medvedev: "Provokasyon olursa Kiev'in 10 Mayıs'ı görmesini kimse garanti etmez"

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Putin'in Zafer Bayramı'ndaki ateşkes önerisini reddettiğini belirterek, Moskova'daki dünya liderlerinin güvenliğini de garanti edemeyeceğini söylediğini hatırlattı.

        Medvedev, "Kim onun garantilerini arıyor ki? Sadece sözlü tahrik. Başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

        Medvedev, "(Zelenskiy) Zafer Günü'nde gerçek bir provokasyon olması durumunda Kiev'in 10 Mayıs'ı göreceğini kimsenin garanti etmeyeceğini biliyor." değerlendirmesini yaptı.

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