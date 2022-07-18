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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, istihbarat başkanı ve başsavcıyı görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi başkanını ve Ukrayna Başsavcısı'nı görevden aldı. Akşam saatlerinde kararname yayımlayan Zelenskiy, 60'tan fazla devlet görevlisinin Rus işgali altındaki topraklarda Ukrayna'ya karşı çalıştığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, istihbarat başkanı ve başsavcıyı görevden aldı
Zelenskiy istihbarat başkanı ve başsavcıyı görevden aldı
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HABERTURK.COM / AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'nın görevden alınması yönünde karar imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanan karara göre, Zelenskiy, SBU Başkanı Bakanov ile Ukrayna Başsavcısı Venediktova'yı görevden aldı.

Zelenskiy imzaladığı başka bir kararla da Venediktova'nın yardımcısı Oleksiy Simonenko'yu başsavcı vekili olarak atadı.

Vladimir Zelenskiy, konuya ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vatana ihanet nedeniyle ülkenin başsavcılık ve kolluk kuvvetlerinde bazı çalışanlara yönelik 651 ceza davasının kayıtlara geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle, 60'tan fazla Güvenlik Servisi ve kolluk kuvvetleri çalışanı, işgal altındaki topraklarda kaldı ve devletimize karşı çalışıyor. Ukrayna güvenlik güçleri ve Rus istihbaratı çalışanlar arasındaki iş birliği nedeniyle devletin ulusal güvenliğinin temellerine karşı kayda alınan bu suçlar, ilgili yöneticilerle ilgili ciddi sorular uyandırıyor. Her bir sorunun da cevabı bulunacaktır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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