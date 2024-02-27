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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesi ile Rusya arasındaki krize çözüm arayışları ve ilişkilerin güçlendirilmesi çabaları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 18:52 Güncelleme: 27.02.2024 - 18:52
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        Zelenskiy, Riyad'da Veliaht Prens'le görüştü
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        Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre, Zelenskiy ve beraberindeki heyeti, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'nda Riyad Emiri Vekili Prens Muhammed bin Abdurrahman bin Abdulaziz karşıladı.

        Al Arabiya televizyon kanalı, Zelenskiy'nin ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğünü duyurdu.

        Görüşmede, ikili ilişkilerin gözden geçirildiği ve "Rusya Ukrayna krizine" çözüm yolları için işbirliğinin güçlendirilmesi, diyalog imkanlarının ele alındığı kaydedildi.

        Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada görüşmesinde Suudi Arabistan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki muhtemel barış zirvesine aktif desteği, esir takası için girişimleri ve Ukrayna'nın yeniden inşası konusundaki ortaklıkları görüşeceklerini duyurdu.

        Zelenskiy, daha önce Mayıs 2023'te Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Riyad, Rusya ile Ukrayna arasında krizin çözümü ya da esir takası konularında rol oynamıştı.

        Zelenskiy'nin Suudi Arabistan ziyareti öncesinde, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de dün Riyad'da Veliaht Prens bin Selman ile bir araya gelmişti.

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