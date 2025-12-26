Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump ile yakın gelecekte görüşmek için ABD tarafıyla anlaştıklarını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, en kısa sürede ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek için ABD tarafıyla anlaştıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için üzerinde çalışmaları sürdürdükleri barış planına ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, ABD tarafıyla bu konuda görüşmelere devam ettiğini aktaran Zelenskiy, "Umerov, Amerikan tarafıyla yaptığı son görüşmeler hakkında bilgi verdi. Tek bir gün bile kaybetmiyoruz. Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Yeni yıla kadar birçok şey karara bağlanabilir." ifadelerini kullandı.