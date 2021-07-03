Ukrayna ile İngiltere, EURO 2020 çeyrek finalinde İtalya'da Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

SAAT: 22.00

HAKEM:

STAT: Roma Olimpiyat

YAYIN: TRT 1

UKRAYNA: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko; Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk.

YEDEKLER: Pyatov, Trubin, Sobol, Sudakov, Stepanenko, Marlos, Makarenko, Tsygankov, Bezus, Zubkov, Tymchyk, Dovbyk

TEKNİK DİREKTÖR: Andriy Shevchenko

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Sancho, Mount, Sterling, Kane

YEDEKLER: Ramsdale, Johnstone, Grealish, Henderson, Rashford, Trippier, Mings, Coady, Calvert-Lewin, Foden, Chillwell, Bellingham

TEKNİK DİREKTÖR: Gareth Southgate

Ukrayna ile oynadığı yedi maçın sadece birini kaybeden İngiltere (4G 2B), tek yenilgisini Ekim 2009'daki Dünya Kupası eleme maçında aldı (0-1). İki ülke arasında oynanan son iki karşılaşmada galip gelen taraf çıkmadı (2B).

İngiltere ile Ukrayna'nın büyük turnuvalar tarihinde karşılaştığı tek maç, Euro 2012 gruplarında İngilizlerin Wayne Rooney golüyle 1-0 kazandığı mücadeleydi.

İngiltere ile oynadığı yedi maçta sadece üç gol atabilen Ukrayna, hiçbir karşılaşmada iki golü bir arada göremedi. İki ülke arasında oynanan son dört maç sadece dört gole sahne oldu (2-2).

İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı önceki üç çeyrek final maçı da penaltılara giderken; 1996'da İspanya'yı eleyen İngilizler, daha sonraki iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı (2004 vs Portekiz & 2012 vs İtalya).

İngiltere, Avrupa Şampiyonası tarihinde Almanya'nın (2016) ardından bir turnuvada oynadığı ilk dört maçta gol yemeyen ikinci takım oldu. Büyük turnuvalarda bunu ilk beş karşılaşmada başaran tek ülke İtalya (1990 Dünya Kupası).