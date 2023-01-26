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Ukrayna'nın liman kenti Odessa Unesco Dünya Mirası listesine alındı

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinin tarihi merkezi, Rusya'nın itirazlarına rağmen Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası listesine dahil edildi.

Ukrayna'nın liman kenti Odessa Unesco Dünya Mirası listesine alındı
BBC TÜRKÇE

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinin tarihi merkezi, Rusya'nın itirazlarına rağmen Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası listesine dahil edildi.

UNESCO, bölgenin "olağanüstü evrensel değerini" tanıyan bir kararın verildiğini belirtti.

Ancak açıklamayı kınan Rusya, kararın "siyasi motivasyonla" verildiğini öne sürdü.

'Karadeniz'in İncisi' olarak bilinen Odessa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana defalarca bombalandı.

Şehirde yaşayanlar geçen yıl anıtları ve binaları saldırılardan korumak için üzerlerini kum torbalarıyla kaplamıştı.

Odessa Getty Images
Odessa'da yaşayanlar geçen yıl anıtları ve binaları korumak için üzerlerini kum torbalarıyla kapladı

Oylamanın ardından konuşan UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, şehir merkezinin dünya mirası olarak kabul edilmesinin önemli bir adım olduğunu söyledi.

Azoulay, "İlk etapta bunun sembolik bir tarafı var. Bu alanın bir dünya mirası olduğunu söylemek, hepimizi ilgilendirdiğini ve hepimizin tarihsel önemine dikkat ettiğimizi gösteriyor" diye konuştu.

Azoulay, kararın ayrıca Rusya dahil Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme üyelerinin tamamının alana "kasıtlı yıkım getirmeme" yükümlülüğü olacağı anlamına geldiğini söyledi.

Şehrin bazı bölgeleri aynı zamanda Tehlike Altında Dünya Mirası ilan edildi.

UNESCO, böylece Ukrayna'nın şehirdeki "yapıların korunmasını sağlamak ve gerekirse rehabilite etmek için" finansal ve teknik yardıma da erişimi olacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "incimizi Rus işgalcilerin saldırılarından korumaya yardımcı olan ortaklarımıza minnettar" olduğunu söyledi ve kararı memnuniyetle karşıladı.

Rusya ise Ukrayna'yı kendi anıtlarını "yıkmakla" suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı yetersiz bir başvuru dosyası sunmakla itham ederken, kararın ise "Batı tarafından baskı altında" alındığını ve "kurallara uygun" olmadığını öne sürdü.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "UNESCO'nun mevcut yüksek standartlarına saygı gösterilmeden acele bir şekilde hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da 7 bölge daha UNESCO listesine eklendi.

Bunların arasında başkent Kiev'deki Saint-Sophia Katedrali ve batıdaki Lviv kentinin tarihi merkezi de yer alıyor.

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