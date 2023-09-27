Ukrayna ordusu Özel Harekat Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna özel kuvvetlerinin 22 Eylül'de Rusya'nın çıkarma gemisi "Minsk'e" ve Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol kentinde bulunan Karadeniz Filosu karargahına yönelik gerçekleştirdiği 'özel operasyona' ilişkin bilgiler paylaşılmıştı.

Özel Harekat Kuvvetleri'nden 23 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın kontrolündeki Sivastopol kentinde Rus filosunun üst düzey personelinin katıldığı toplantı sırasında Karadeniz Filosu karargahının vurulduğu ve aralarında Rus filosunun üst düzey komutanlarının da bulunduğu onlarca ölü ve yaralının olduğu öne sürülmüştü.