Ukrayna'nın 'öldürdüğünü' söylediği Rus komutan ortaya çıktı
Ukrayna'nın 22 Eylül'de Sivastopol'da Rusya Karadeniz Filosu karargahını vurması sonucu Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Viktor Sokolov'un öldüğü iddia edilmişti. Ancak Viktor Sokolov, Savunma Bakanı Şoygu'nun da katıldığı bir toplantıda görüntülendi.
Ukrayna ordusu Özel Harekat Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna özel kuvvetlerinin 22 Eylül'de Rusya'nın çıkarma gemisi "Minsk'e" ve Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol kentinde bulunan Karadeniz Filosu karargahına yönelik gerçekleştirdiği 'özel operasyona' ilişkin bilgiler paylaşılmıştı.
"62 RUS ASKER İLE BİRLİKTE ÖLDÜ" DENİLMİŞTİ
Ukrayna güçlerinin Minsk çıkarma gemisini vurması sonucu 62 Rus askerin öldüğü ileri sürülen açıklamada, ayrıca "Rusya Federasyonu'nun Karadeniz Filosu karargahının vurulması sonucunda Karadeniz Filosu Komutanı dahil 34 subay öldürüldü, 105 asker yaralandı. Karargah binası onarılamayacak durumda" ifadelerine yer verilmişti.
Özel Harekat Kuvvetleri'nden 23 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın kontrolündeki Sivastopol kentinde Rus filosunun üst düzey personelinin katıldığı toplantı sırasında Karadeniz Filosu karargahının vurulduğu ve aralarında Rus filosunun üst düzey komutanlarının da bulunduğu onlarca ölü ve yaralının olduğu öne sürülmüştü.
TOPLANTIDA GÖRÜNTÜLENDİ
Ancak Sokolov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Bakanlık yetkilileri ile Moskova’da toplantı yaparken görüntülendi.
Resmi hesaplardan yapılan paylaşımda Ukrayna ordusunun, 22 Eylül'de Sivastopol’e yönelik yapılan saldırıda öldüğünü iddia ettiği Sokolov’un da çevrimiçi toplantıya katıldığı görüldü.
Konuya yönelik Ukrayna'dan resmi bir açıklama gelmedi.
Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov, bu göreve Ağustos 2022'de getirilmişti.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.