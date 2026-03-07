Canlı
        Haberler Dünya Avrupa "Ukrayna Rusya'nın 2 fırkateynine hasar verdi" iddiası | Dış Haberler

        "Ukrayna Rusya'nın 2 fırkateynine hasar verdi" iddiası

        Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne yaptığı saldırı sonucu Rus Karadeniz donanmasına ait "Admiral Essen" ve "Admiral Makarov" isimli iki fırkateynin hasar gördüğü ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 06:00 Güncelleme:
        Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne yönelik 2 Mart'ta saldırı gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

        Rusya'nın Karadeniz donanmasına ait "Admiral Essen" ve "Admiral Makarov" adlı iki fırkateynin saldırıda hasar gördüğü iddia edilen açıklamada, "Hasarın boyutu netleştiriliyor. Rus işgalcilerin diğer gemilerine yönelik olası hasara ilişkin verilerin analizi de devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ettiği sürece Ukrayna'nın da Rusya'daki hedeflere saldırılar düzenlemeye devam edeceği kaydedildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        #rusya ukrayna savaşı
        #haberler
